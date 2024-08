Xử phạt doanh nghiệp buôn bán thực phẩm giả

(VTC News) -

Theo đó, ngày 22/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo đột xuất kiểm tra tại một chi nhánh thuộc doanh nghiệp B.A.P (có địa chỉ tại Bình Dương) kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung trên địa bàn của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Đoàn kiểm tra ghi nhận tại cơ sở không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định. Đoàn đã tiến hành lấy 3 mẫu sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung để gửi thử nghiệm chất lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng không đạt chất lượng công bố.

Qua đánh giá, cả 3 mẫu này đều là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng vì có các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 30.000.000 đồng.

Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên ngày 27/6, Đội QLTT số 4 lập thủ tục chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an huyện Chợ Gạo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Đến ngày 8/7, Công an huyện Chợ Gạo chuyển trả hồ sơ cho Đội QLTT số 4 xử phạt vi phạm hành chính.

Đội QLTT số 4 hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Cục QLTT tỉnh Tiền Giang trình cấp có thẩm quyền xử phạt. Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp B.A.P về các hành vi không niêm yết giá và buôn bán thực phẩm giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Tổng số tiền xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính gần 190.000.000 đồng đã được nộp vào ngân sách Nhà nước.