Xử lý người lập nhóm Facebook giả mạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

(VTC News) -

Sáng 20/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh vừa phát hiện, xử lý L.T.H.Y (SN 1990, trú tại xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Bình phát hiện L.T.H.Y sử dụng tài khoản cá nhân tạo lập, quản trị nhóm Facebook có tên “Đài Truyền hình Thái Bình”, sử dụng logo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình làm ảnh bìa.

“Đây là nhóm giả mạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đã có trên 280 lượt người tham gia”, Công an tỉnh Thái Bình thông tin.

L.T.H.Y lập nhóm Facebook giả mạo “Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình”.

Tại cơ quan công an, L.T.H.Y khai nhận mục đích tạo nhóm trên để thu hút nhiều người quan tâm, tham gia vào nhóm cùng đăng tải, chia sẻ tin tức, tăng tương tác với trang Facebook cá nhân của L.T.H.Y.

Theo cơ quan công an, hành vi giả mạo trên nếu không kịp thời ngăn chặn, các đối tượng xấu dễ lợi dụng để bôi nhọ, xuyên tạc, đăng tin xấu độc, sai sự thật… ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cơ quan tổ chức liên quan.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, L.T.H.Y nhận thức được hành vi sai phạm, đồng thời chủ động gỡ bỏ và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý thiết lập, quản trị các tài khoản, trang, kênh, hội, nhóm để đăng tải các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, mạo danh, công kích, bôi nhọ hình ảnh các cơ quan của Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị khác.

Khi phát hiện những fanpage, trang mạng xã hội có biểu hiện nghi vấn mạo danh các cơ quan Nhà nước, người dân cần báo cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm.