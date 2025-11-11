Xử lý ngay hành vi tiêu cực trong lĩnh vực nhà ở xã hội

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu trên khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, diễn ra sáng 11/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân.

Bên cạnh đó, tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm mặc dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 201, Chính phủ có Nghị định 192. Việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng cũng nêu rõ, một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, còn có tình trạng tiêu cực, gây bức xúc dư luận. Quán triệt tinh thần tất cả phải công khai, minh bạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành có liên quan và các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo, các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao, nêu rõ những gì đã làm được; những gì còn chậm thực thi; làm rõ trách nhiệm, nhất là với người đứng đầu về những việc còn chậm, chưa hoàn thành; những gì còn vướng mắc, giải pháp trọng tâm để tháo gỡ.

Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu.

"Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 3-6 tháng được không?", Thủ tướng nói.

Cùng với đó là việc bố trí quỹ đất sạch, thực tế các địa phương đã rất chủ động việc này, tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất sạch của mình để đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Thủ tướng đặt vấn đề, cần chính sách gì để huy động khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đồng thời các doanh nghiệp cũng phải phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân, trách nhiệm với người nghèo, người khó khăn.

Về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, tình trạng "găm hàng", thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về vấn đề này. Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý kiến cụ thể về dự thảo Chỉ thị.

Về chính sách tín dụng hướng vào phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước báo cáo về kết quả giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội (những mặt được, chưa được, nguyên nhân, giải pháp).

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; nói thẳng, nói thật, nói trúng vấn đề, để cùng tìm ra giải pháp thực chất, làm thật, hiệu quả thật, để người dân được hưởng thụ thật.

"Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư phải đồng hành, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng phát biểu.