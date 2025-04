Xu hướng sử dụng thiết bị smart home ngày càng phát triển mạnh mẽ

(VTC News) -

Thiết bị smart home (thiết bị nhà thông minh) ngày càng được nâng cấp, không chỉ giúp nâng tầm trải nghiệm, tạo nên những kịch bản sống tiện nghi mà còn nâng cao an ninh, an toàn cho ngôi nhà, tiết kiệm đáng kể điện năng. Theo Research and Market, đến năm 2030, thị trường Nhà thông minh châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt doanh thu đáng kinh ngạc 116 tỷ USD, chiếm 30% thị trường toàn cầu. Trong đó, thiết bị smarthome IoT thị trường Việt Nam dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đạt 251,88 triệu USD vào năm 2028.

Thiết bị Smart home là gì?

Thiết bị Smarthome là các sản phẩm công nghệ được thiết kế để tích hợp vào hệ thống nhà thông minh, giúp tự động và tối ưu hóa các hoạt động trong không gian sống. Những thiết bị này có khả năng kết nối với nhau qua các giao thức truyền thông không dây như wifi, zigbee, bluetooth.. Cho phép người dùng điều khiển từ xa qua internet, smartphone, tablet hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Thiết bị Smarthome giúp cuộc sống trở nên tiện nghi hơn bao giờ hết.

Tối ưu hóa trải nghiệm sống với thiết bị Smarthome

Mang đến trải nghiệm sống tiện nghi: Không cần phải bật tắt từng thiết bị trong nhà bằng công tắc cơ, mất thời gian để tìm các loại điều khiển hay đau đầu vì không nhớ đã tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà hay chưa. Với các thiết bị smarthome người dùng có thể ngồi một chỗ điều khiển mọi thiết bị điện trong nhà: đèn, quạt, điều hòa, bình nóng lạnh, rèm cửa, tivi... vô cùng tiện nghi.

Điều khiển mọi thiết bị trong nhà chỉ với chiếc Smartphone.

Nâng cao an toàn, an ninh cho ngôi nhà: Bên cạnh giá trị tiện nghi mà thiết bị smarthome mang lại, an toàn an ninh là một trong số những ưu điểm không thể bỏ qua. Đặc biệt trong bối cảnh ngày nay, Việt Nam liên tục xảy ra những vụ cháy nổ lớn, trộm cắp, xâm nhập nhà trái phép.

Các thiết bị smarthome/ IoT ra đời nhằm nâng cao an toàn, đảm bảo an ninh. Như các thiết bị camera an ninh của Lumi Việt Nam giúp ghi hình 24/7, cảnh báo xâm nhập trái phép tức thì bằng thông báo trên smartphone, kích hoạt còi hú, vòi phun nước đuổi trộm...; khóa thông minh Lumi giúp tăng cường bảo mật cho ngôi nhà với 6 phương thức mở khóa và các hoạt động cảnh báo thông minh,...

Cá nhân hóa ngữ cảnh theo sinh hoạt của gia chủ: Trải nghiệm cuộc sống đầy tiện ích với các ngữ cảnh thông minh được cài đặt theo nhu cầu và sở thích của gia chủ. Ví dụ "ngữ cảnh về nhà" toàn bộ đèn phòng khách sẽ được bật lên, rèm mở, bình nóng lạnh bật..

Hoặc ngữ cảnh "đi ngủ" toàn bộ thiết bị điện trong nhà tự động được tắt. Các gia chủ hoàn toàn có thể tùy chỉnh các ngữ cảnh theo thói quen sinh hoạt của mình. Đặc biệt, các thiết bị smarthome của Lumi có thể đáp ứng hơn 200 ngữ cảnh theo nhu cầu sống của gia chủ.

Thiết bị smarthome tại thị trường Việt Nam

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu smarthome đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Đặc biệt smart home thương hiệu Việt thì không thể không nhắc đến Lumi. Là đơn vị tiên phong trong ngành hàng nhà thông minh với hơn 13 năm kinh nghiệm, Lumi Việt Nam sở hữu nhà máy sản xuất thiết bị SMH/ IoT lên tới 6.000m2, cùng đông đảo đội ngũ kỹ sư IoT chuyên môn cao.

Lumi tự chủ trong toàn bộ các khâu từ nghiên cứu sáng tạo, phát triển sản phẩm, sản xuất và phân phối, các thiết bị smarthome đến smartlighting, sản phẩm IoT của Lumi luôn được đánh giá cao về thẩm mỹ, tính ổn định, an toàn.

Lumi Smart Factory với diện tích 6.000m2.

Hơn thế nữa, các thiết bị smarthome của Lumi được nghiên cứu kỹ càng trước khi ra mắt trên thị trường nên giải quyết mọi nhu cầu của khách hàng Việt, có khả năng chống chịu thời tiết nồm ẩm đặc trưng của khí hậu Việt Nam.

Hệ sinh thái Smarthome Lumi toàn diện với đa dạng sản phẩm như: công tắc thông minh, ổ cắm thông minh, khoá cửa thông minh, camera an ninh, các thiết bị cảm biến, bộ điều khiển trung tâm, đèn thông minh... Tất cả đều được đồng bộ trong hệ sinh thái Smarthome Lumi, an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, Lumi Việt Nam ngày càng mở rộng sản xuất sản phẩm IoT để mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

Đại diện của Lumi Việt Nam - CEO Nguyễn Đức Tài - cho biết: "Với Lumi, sản phẩm luôn là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Khánh thành Lumi Smart Factory - nhà máy công nghệ cao có công suất thiết kế hàng năm lên đến 1.000.000 thiết bị smart home; 500.000 thiết bị smart lighting; và hàng triệu thiết bị IoT khác, Lumi đã chuẩn bị sẵn sàng chinh phục thị trường thiết bị IoT trị giá 2.227 tỷ USD vào năm 2028 (Theo Statista)".

