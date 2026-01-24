Xu hướng đô thị kết hợp với trải nghiệm sống

(VTC News) -

Đây là tổ hợp thể thao hiện đại được đầu tư bài bản với tổng diện tích hiện hữu 0,8ha trong giai đoạn 1, bao gồm các hạng mục như sân bóng đá, pickleball, tennis và sân tập golf.

Dự kiến, trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2, trở thành điểm đến thể thao – sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn cho cư dân khu đô thị và hệ thống nội bộ của tập đoàn.

Sự kiện khai trương đồng thời là dịp tổ chức Hội thao truyền thống của Five Star Group – hoạt động thường niên nhằm khởi động năm mới với tinh thần năng động, kết nối và phát triển. Hàng trăm cán bộ, nhân viên đến từ các đơn vị thành viên đã tham gia thi đấu ở nhiều bộ môn, tạo nên không khí sôi nổi tại không gian thể thao mới.

Theo đại diện tập đoàn, việc đưa vào hoạt động Trung tâm thể thao không chỉ bổ sung tiện ích cho khu đô thị, mà còn là một phần trong chiến lược xây dựng nội lực tổ chức – lấy con người làm trọng tâm. “Chúng tôi muốn tạo ra không gian không chỉ để rèn luyện thể chất mà còn để gắn kết tinh thần, nâng cao trải nghiệm sống và làm việc của cả cư dân lẫn đội ngũ nhân sự”, vị này chia sẻ.

Chủ tịch HĐQT Trần Văn Mười nhấn mạnh triết lý: muốn tổ chức vững mạnh thì trước hết từng con người phải được phát triển đúng cách, có môi trường sống – làm việc khỏe mạnh và tích cực.

Five Star định hướng đầu tư vào chiều sâu nội lực, thông qua môi trường sống gắn kết và những giá trị phát triển bền vững. Việc khai trương Trung tâm thể thao không chỉ là một bước đi chiến lược về tiện ích đô thị, mà còn là tuyên ngôn rõ ràng về một phong cách phát triển: đặt con người ở vị trí trung tâm, để từ đó kiến tạo nên một cộng đồng mạnh – một doanh nghiệp mạnh.