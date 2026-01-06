XSMT 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 6/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 6/1. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 6/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 6/1 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) mở thưởng.

- Thứ Ba: Sẽ được 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Sẽ được 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tổ chức mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được tiến hành bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Sẽ được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện kỳ quay XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được công bố do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng cho người trúng trong tối đa 5 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận đầy đủ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp xuất hiện tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi có quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé trúng.

- Việc đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người chọn vì nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, khi nhận tiền tại đây, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy theo khu vực.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được lĩnh toàn bộ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

