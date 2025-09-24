XSMT 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 24/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 24/9. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 24/9 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) công bố bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) có 3 đài gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) có 3 đài quay số gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần chú ý thời hạn nhận thưởng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết quả được công bố. Khi trúng, phải mang vé đến công ty xổ số hoặc đại lý để làm thủ tục nhận giải.

- Phía công ty XSKT sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người trúng và thực hiện chi trả đầy đủ trong thời gian tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng bởi các công ty XSKT trong khu vực và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Đây đã trở thành khung giờ quen thuộc để đông đảo người chơi theo dõi kết quả minh bạch, công khai và chính xác.

- Bên cạnh việc xem qua truyền hình, bạn cũng có thể lựa chọn nhận kết quả XSMT bằng tin nhắn tổng đài, nhưng hình thức này thường mất thêm phí dịch vụ.

- Nếu muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn cập nhật kết quả nhanh chóng, chính xác, người chơi có thể truy cập trang web chính thức vtcnews.vn. Đây là địa chỉ tin cậy, giúp bạn tra cứu kết quả xổ số miền Trung hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.