XSMT 2/7. XSMT thứ Tư hàng tuần. Kết quả XSMT hôm nay ngày 2/7/2025 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/7/2025 - Xổ số miền Trung thứ Tư - XSMT hôm nay

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ khởi động tuần mới với hai đài tham gia quay số là Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Người chơi xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được theo dõi kết quả từ hai đài quay số gồm Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Tiếp tục với xổ số miền Trung (XSMT) với hai nhà đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ lần lượt tiến hành mở thưởng.

- Thứ Năm: Là ngày xổ số miền Trung (XSMT) sẽ sôi động nhất tuần với ba đài cùng quay: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức với sự tham gia của Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ cùng nhau quay thưởng trong khuôn khổ xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Đài sẽ khép lại lịch quay số xổ số miền Trung (XSMT) trong tuần là Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMT

- Khi tham gia xổ số miền Trung (XSMT), việc giữ gìn tấm vé số sau khi mua là điều vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là bằng chứng tham gia dự thưởng mà còn là cơ sở duy nhất để nhận giải nếu trúng thưởng.

- Vé số hợp lệ phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách nát, không nhòe mực và không bị tẩy xóa hay chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào. Mọi dấu hiệu hư hỏng, dù nhỏ, cũng có thể khiến bạn bị từ chối trao giải, kể cả khi trúng thưởng hợp lệ.

- Do đó, hãy cất giữ vé số cẩn thận trong suốt thời gian chờ kết quả. Việc bảo quản tốt không chỉ giúp bạn an tâm theo dõi mà còn đảm bảo quyền lợi nếu may mắn trúng giải.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé trúng thưởng cần được giữ nguyên trạng, không bị rách, mất góc, tẩy xóa hay có dấu hiệu bị sửa chữa.

- Trước khi đi nhận giải, người trúng nên ghi rõ họ tên và thông tin cá nhân ở mặt sau vé để xác minh quyền sở hữu.

- Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết in trên vé hoặc tại các văn phòng, chi nhánh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến lĩnh giải, người trúng cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

- Đối với các giải thưởng trên 10 triệu đồng, người nhận thưởng bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.