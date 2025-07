XSMT 16/7. XSMT thứ 4 hàng tuần. Kết quả XSMT hôm nay ngày 16/7/2025 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/7/2025 - Xổ số miền Trung thứ 4 - XSMT hôm nay

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: Xổ số miền Trung (XSMT) mở màn tuần mới với kết quả từ hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH), mang đến cơ hội thử vận may đầu tuần cho người chơi.

- Thứ 3: Lịch quay xổ số miền Trung (XSMT) tiếp tục với hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA), được phát trực tiếp vào khung giờ quen thuộc 17h15.

- Thứ 4: Người yêu xổ số miền Trung (XSMT) có thể theo dõi kết quả đến từ hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến những con số may mắn giữa tuần.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung (XSMT) tăng nhiệt với ba đài quay thưởng: Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB), làm sôi động bảng kết quả trong ngày.

- Thứ 6: Hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) góp mặt trong lịch quay xổ số miền Trung (XSMT), mở rộng cơ hội trúng thưởng cuối tuần cho người chơi.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung (XSMT) thêm phần hấp dẫn với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO), mang đến không khí sôi động cuối tuần.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) kết thúc tuần bằng kỳ quay số của ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH), khép lại 7 ngày rộn ràng cùng xổ số miền Trung.

Tránh làm rách vé, nhòe mực XSMT

- Khi tham gia xổ số miền Trung, việc giữ gìn tấm vé số là điều vô cùng quan trọng. Tấm vé chỉ được công nhận hợp lệ nếu còn nguyên trạng, không rách, không nhòe chữ và không có dấu hiệu bị chỉnh sửa hay tẩy xóa.

- Trường hợp vé bị hỏng, mất góc hoặc không đúng quy cách, người chơi có thể bị từ chối trao thưởng dù đã trúng giải. Điều này gây thiệt hại không nhỏ và rất đáng tiếc.

- Do đó, ngay sau khi mua vé, bạn nên cất giữ ở nơi khô ráo, an toàn, tránh gấp gãy hay làm ướt – nhằm đảm bảo quyền nhận giải nếu may mắn trúng thưởng.

Nên chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ khi nhận thưởng XSMT?

Khi đi nhận thưởng xổ số miền Trung (XSMT), người trúng giải cần chuẩn bị một số giấy tờ quan trọng như sau:

- Tấm vé số trúng phải còn nguyên vẹn, không rách, không mờ số, không bị chỉnh sửa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/CCCD, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn.

Việc mang đầy đủ giấy tờ và thông tin sẽ giúp xác minh chính xác chủ sở hữu vé, đồng thời đảm bảo quá trình nhận giải được diễn ra suôn sẻ, minh bạch và tránh các tranh chấp không đáng có.

