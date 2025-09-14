XSMT 14/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 14/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay Chủ nhật ngày 14/9. KQXSMT hôm nay Chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất Chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung Chủ nhật ngày 14/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ Chủ nhật ngày 14/9 - KQXSMT Chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Lịch quay số XSMT sẽ bắt đầu với 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố do đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Người chơi theo dõi XSMT đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ có đến 3 đài tham gia quay thưởng gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ trở nên sôi động với 3 đài quay số: Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Tuần XSMT sẽ khép lại với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chỉnh sửa, dán ghép hay rách nát. Ngoài ra, người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Trường hợp vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng vẫn còn đủ thông tin quan trọng để xác định trúng giải, công ty XSKT sẽ xem xét, thẩm tra và đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp nhận chi trả hay từ chối trả thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền để nhận giải.

- Nếu đổi tại đại lý, thủ tục thường nhanh gọn hơn nhưng người trúng cần chi trả một khoản phí hoa hồng, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy từng nơi.

- Ngược lại, khi đến công ty XSKT để lĩnh thưởng, người trúng sẽ được nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có), mà không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

