XSMN 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 3/9. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 3/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 3/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 3/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 1/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 1/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 1/9/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 1/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 1/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 31/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 31/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 31/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 31/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 31/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 30/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 30/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 30/8/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 30/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 30/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 29/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 29/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 29/8/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 29/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 29/8/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay XSMN bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: XSMN tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN được tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt mở thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN đến từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sôi động với 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Có duy nhất 1 giải, dành cho vé trúng trọn bộ 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cho vé khớp 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, áp dụng với vé trúng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, trị giá 10 triệu đồng/giải cho vé khớp 5 số.

- Giải tư: 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, trị giá 400.000 đồng/giải cho vé khớp 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, trị giá 100.000 đồng/giải cho vé khớp 2 số.

Ngoài ra còn có:

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số cuối của giải đặc biệt.

- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, áp dụng cho vé sai đúng 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho khách hàng trúng số trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, tính từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến tờ vé, việc trả thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.