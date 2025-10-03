XSMN 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 3/10. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 3/10/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 3/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 3/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng từ 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ bao gồm có 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được công bố kết quả từ Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiếp tục với 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ bao gồm có 4 đài cùng quay gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được kết thúc tuần với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi đến nhận thưởng, người trúng cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu mang tên mình, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để hoàn tất thủ tục.

- Nếu nhờ người thân nhận thay, bắt buộc phải có giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo.

- Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể chọn một trong hai hình thức sau để nhận giải:

- Nhận thưởng tại đại lý vé số: Cách này nhanh chóng, thuận tiện vì không cần di chuyển xa. Tuy nhiên, người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý.

- Nhận thưởng tại công ty XSKT: Người chơi đến trực tiếp địa chỉ ghi trên vé số để làm thủ tục. Với các giải trị giá lớn, phương án này an toàn hơn và không mất phí như khi đổi tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.