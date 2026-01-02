XSMN 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 2/1. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 2/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 2/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 2/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 31/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 31/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 31/12/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 31/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 31/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 30/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 30/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 30/12/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 30/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 30/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 29/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 29/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 29/12/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 29/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 29/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 28/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 28/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 28/12/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 28/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 28/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMN do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) phối hợp thực hiện.

- Thứ Ba: Ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ đảm nhiệm mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN được tiến hành bởi các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Kết quả XSMN được công bố từ đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN có sự tham gia của bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ tiến hành mở thưởng XSMN.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Thời hạn chi trả giải thưởng của công ty xổ số kiến thiết tối đa là 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ của người trúng giải.

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền, việc thanh toán giải thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có quyết định chính thức.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng giải có thể nhận thưởng tại các đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé. Mỗi phương án lĩnh thưởng đều có những điểm thuận lợi và hạn chế riêng để người chơi lựa chọn.

- Lĩnh thưởng tại đại lý địa phương được ưa chuộng nhờ thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, người nhận giải sẽ phải trả phí đổi thưởng cho đại lý, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị tiền trúng, tùy theo khu vực.

- Ngược lại, khi đến nhận tiền trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết in trên vé, người trúng thưởng sẽ được thanh toán đầy đủ số tiền sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí hay hoa hồng nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.