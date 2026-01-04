XSMN 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 4/1. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 4/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 4/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 4/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN do đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) phối hợp thực hiện.

- Thứ Ba: Được ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ đảm nhiệm mở thưởng XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành bởi đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN được công bố từ các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Được ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) sẽ tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có sự tham gia của đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Được ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ tiến hành mở thưởng XSMN.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng xổ số, bạn có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý gần nơi sinh sống.

- Để nhận giải nhanh và tiện lợi, nhiều người chọn đến các đại lý được công ty ủy quyền. Tuy nhiên, khi nhận tại đại lý, người trúng sẽ phải trả phí hoa hồng cho việc đổi vé, thường từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy từng địa điểm.

- Ngược lại, nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người chơi sẽ được lĩnh toàn bộ số tiền trúng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) mà không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số chỉ có giá trị khi do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, các thông tin trên vé phù hợp với ngày quay thưởng và dãy số dự thưởng trùng với kết quả công bố. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không bị chỉnh sửa hay ghép nối, và vẫn còn hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng giải.

