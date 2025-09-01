XSMN 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 2/9. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 2/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 2/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 2/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Lịch quay xổ số miền Nam (XSMN) tiếp tục với các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức do Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tham gia quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) từ đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sôi động với 4 đài cùng mở thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) khép lại tuần với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: chỉ có 1 giải duy nhất cho vé trùng khớp cả 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng cho vé trúng 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho vé trùng 5 số.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng cho vé trùng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng cho vé trúng 2 số.

Ngoài ra còn có:

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt.

- Giải khuyến khích: 45 giải, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé chỉ sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể lựa chọn đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nhất để tiến hành nhận thưởng.

- Trong đó, đổi thưởng tại các đại lý địa phương thường nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, người nhận thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng nơi.

- Ngược lại, nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người trúng số sẽ được nhận toàn bộ số tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có), mà không mất thêm phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

