XSMN 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 12/2. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 5 ngày 12/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 12/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 12/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 10/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 10/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 10/2/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 10/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 10/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 9/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 9/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 9/2/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 9/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 9/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 8/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 8/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 8/2/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 8/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 8/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 7/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/2/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/2/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay số do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được quay tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm quay số XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được tiến hành do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Kỳ quay XSMN sẽ từ các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được mở thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Vé số đem đi nhận thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp pháp, trong đó các thông tin về kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng cần trùng khớp với kết quả chính thức được Công ty XSKT công bố.

- Bên cạnh đó, vé phải giữ nguyên hình thức ban đầu, không rách nát, không ghép nối, không bị tẩy xóa hay chỉnh sửa và vẫn còn hiệu lực lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở chính của công ty xổ số, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc những đại lý vé số được công ty ủy quyền chi trả.

- Đối với các giải thưởng có giá trị nhỏ, việc đổi thưởng tại đại lý vé số sẽ giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khi lĩnh thưởng theo hình thức này, người trúng giải cần chi trả một khoản hoa hồng đổi vé, thường dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng khu vực.

- Trong trường hợp trúng giải có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé. Khi đó, bạn sẽ nhận đủ số tiền trúng thưởng sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế (nếu có) và không phải mất thêm chi phí hoa hồng như khi đổi thưởng tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.