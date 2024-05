XSMN 12/5 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/5/2024 - KQXSMN 12/5

XSMN 12/5. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay - XSMN Chủ nhật ngày 12/5/2024 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả các giải thưởng của XSMN ngày 12/5/2024 sẽ được công bố lần lượt từ giải nhất cho đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 12/5 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật ngày 12/5/2024

Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật ngày 12/5/2024 được quay thưởng vào lúc 16h15, bởi 3 công ty xổ số kiến thiết: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) ngày 12/5/2024 được quay thưởng từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số Kiên Giang (XSKG) ngày 12/5/2024 được quay thưởng từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) ngày 12/5/2024 được quay thưởng từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Ngoài ra, trong tuần VTC News cũng cập nhật trực tiếp KQXS các tỉnh thành khác của miền Nam như: Xổ số Vũng Tàu, xổ số Long An, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Cần Thơ, xổ số Bình Phước, xổ số Bình Dương, xổ số Sóc Trăng, xổ số Hậu Giang, xổ số Bình Thuận, xổ số Long An, xổ số Đồng Tháp, xổ số Bến Tre, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Đồng Nai, xổ số Bạc Liêu, xổ số Cà Mau, xổ số An Giang...

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt (trúng 6 số): bao gồm 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): bao gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): bao gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): bao gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): bao gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): bao gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): bao gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): bao gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng

- Giải phụ đặc biệt: có 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải Đặc biệt.

- Giải khuyến khích: gồm 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải Đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).

Lịch mở thưởng XSMN hàng ngày

- Lịch xsmn thứ 2 quay số mở thưởng tại các đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM

- Lịch xsmn thứ 3 mở thưởng tại các đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu

- Lịch xsmn thứ 4 mở thưởng tại các đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

- Lịch xsmn thứ 5 mở thưởng tại các đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận

- Lịch xsmn thứ 6 mở thưởng tại các đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

- Lịch xsmn thứ 7 mở thưởng tại các đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM

- Lịch xsmn chủ nhật được mở thưởng tại các đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang

Lịch mở thưởng XSMB hàng ngày

- Thứ hai: đài Hà Nội

- Thứ ba: đài Quảng Ninh

- Thứ tư: đài Bắc Ninh

- Thứ năm: đài Hà Nội

- Thứ sáu: đài Hải Phòng

- Thứ bảy: đài Nam Định

- Chủ nhật: đài Thái Bình

Lịch mở thưởng XSMT hàng ngày

- Thứ 2 xổ số miền Trung mở thưởng tại các đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên

- Thứ 3 là ngày xsmt quay số mở thưởng tại các đài Đắk Lắk, Quảng Nam

- Thứ 4 là ngày xsmt quay số mở thưởng tại các đài Đà Nẵng, Khánh Hòa

- Thứ 5 là ngày mở thưởng tại các đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định

- Thứ 6 là ngày quay thưởng tại các đài Gia Lai, Ninh Thuận

- Thứ 7 là ngày xsmt quay thưởng tại các đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi

- Chủ nhật là ngày xsmt mở thưởng tại các đài Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa

Theo dõi kết quả XSMN hôm nay 12/5/2024 và xổ số miền Nam hàng ngày trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.