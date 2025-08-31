XSMB 1/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 2 hàng tuần. KQXS MB thứ 2 ngày 1/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 1/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 1/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 30/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 29/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 28/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 28/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 27/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/8/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở màn tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Lượt quay tiếp theo của xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tổ chức bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần kết thúc sẽ với kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, bạn cần mang vé số đến trực tiếp Công ty Xổ số kiến thiết phát hành để làm thủ tục nhận giải. Lưu ý, tờ vé phải còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá và vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành.

- Nếu quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực. Đối với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 10% giá trị giải thưởng theo quy định.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi tiện lợi trong việc theo dõi kết quả, Nhà nước đã ban hành khung giờ quay số cụ thể cho từng miền như sau:

- Xổ số miền Nam quay sớm nhất, bắt đầu từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Xổ số miền Trung diễn ra tiếp theo trong khoảng 17h15 – 17h35, kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay, giúp người chơi không phải chờ lâu.

- Xổ số miền Bắc là phiên quay cuối cùng trong ngày, từ 18h15 đến 18h35. Do là đài chốt số cuối cùng nên thường thu hút đông đảo sự quan tâm.

Lưu ý: Khi dò số, bạn cần đối chiếu đúng với đài đã mua vé, tránh nhầm lẫn kết quả giữa các miền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.