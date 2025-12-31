XSMB 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 31/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 31/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 31/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 31/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 28/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/12/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 28/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 27/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 27/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 26/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 26/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) được quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được đài Bắc Ninh (XSBN) tiến hành quay số trúng thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) được tiến hành quay thưởng mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) được tiến hành quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) được tiến hành thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát hay chỉnh sửa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn

Việc mang đầy đủ các giấy tờ trên giúp đơn vị trả thưởng xác minh đúng người nhận giải, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của vé trúng thưởng và giúp quá trình trao thưởng diễn ra minh bạch, an toàn, tránh các trường hợp gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc cần thực hiện nhận giải trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Sau mốc thời gian này, vé trúng thưởng sẽ mất giá trị thanh toán. Vì vậy, người chơi nên kiểm tra kỹ thông tin trên vé và chủ động đến làm thủ tục lĩnh thưởng sớm để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.