XSMB 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 31/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến chủ nhật hàng tuần. KQXS MB chủ nhật ngày 31/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 31/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 31/8/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 29/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 28/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 28/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 27/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 27/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 26/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 26/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/8/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được mở màn tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Lượt quay tiếp theo của xổ số miền Bắc sẽ do đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được tổ chức bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần kết thúc sẽ với kỳ quay xổ số miền Bắc do đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số là yếu tố then chốt để đảm bảo quyền lợi nhận thưởng. Vé cần được giữ nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa thì mới được công nhận hợp lệ.

- Nếu tấm vé bị hỏng, nhòe chữ hoặc sai lệch so với mẫu quy định, dù bạn trúng giải vẫn có khả năng không được chi trả. Điều này khiến không ít người đánh mất cơ hội chính đáng của mình.

- Do đó, sau khi mua vé, hãy cất giữ cẩn thận ở nơi khô ráo, phẳng phiu và an toàn. Bảo quản tốt trong suốt thời gian chờ kết quả sẽ giúp bạn an tâm hơn và chắc chắn hưởng trọn giá trị khi may mắn trúng số.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền được thuận tiện và chính xác, Nhà nước đã quy định rõ ràng khung giờ quay thưởng như sau:

- Xổ số miền Nam mở thưởng sớm nhất, diễn ra từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Xổ số miền Trung tiếp nối vào khung 17h15 – 17h35, kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay xong, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt.

- Xổ số miền Bắc quay cuối cùng trong ngày, từ 18h15 đến 18h35. Đây là khung giờ được nhiều người chú ý nhất bởi là đài chốt cuối cùng và thường có lượng người chơi quan tâm đông đảo.

Lưu ý: Khi dò số, người chơi cần tra đúng kết quả của đài mà mình đã mua vé, không dùng vé số miền này để kiểm tra sang bảng kết quả của miền khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.