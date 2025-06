XSMB 28/6. XSMB thứ Bảy hàng tuần. Kết quả XSMB hôm nay ngày 28/6/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định. XSMB trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/6/2025 - Xổ số miền Bắc thứ Bảy - XSMB hôm nay

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách quay thưởng, mở đầu tuần với nhiều kỳ vọng từ người chơi.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) đảm nhận quay số, công bố kết quả XSMB vào 18h15.

- Thứ Tư: Người chơi XSMB theo dõi kết quả được quay từ đài Bắc Ninh (XSBN) theo lịch luân phiên.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục quay thưởng cho XSMB – mang đến cơ hội trúng lớn giữa tuần.

- Thứ Sáu: XSMB được thực hiện bởi đài Hải Phòng (XSHP), với nhiều bộ số đáng chú ý.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay thưởng XSMB, là tâm điểm của người chơi cuối tuần.

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, XSMB do đài Thái Bình (XSTB) phụ trách quay số mở thưởng lúc 18h15.

Trúng XSMB lĩnh thưởng ở đâu?

- Để nhận thưởng, người trúng cần mang vé số đến đúng Công ty Xổ số Kiến thiết ghi trên vé. Ví dụ, nếu trúng vé do XSKT Hà Nội phát hành, hãy đến trụ sở công ty tại Hà Nội để làm thủ tục.

- Trong trường hợp không thuận tiện đi xa, bạn có thể đổi thưởng thông qua các đại lý vé số đáng tin cậy tại nơi cư trú.

- Khi đến lĩnh thưởng, đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu.

- Để việc nhận giải diễn ra suôn sẻ, hãy kiểm tra kỹ thông tin trên vé và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo tấm vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ do XSKT phát hành: Tấm vé phải do Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc phát hành, có in rõ ràng thông tin về kỳ mở thưởng và số dự thưởng.

- Số dự thưởng trùng kết quả quay: Dãy số trên vé cần trùng khớp với kết quả của một trong các giải được công bố trong kỳ quay thưởng tương ứng.

- Tình trạng vé còn nguyên vẹn: Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, tẩy xóa hay dán lại. Bất kỳ dấu hiệu chỉnh sửa nào cũng có thể khiến vé mất giá trị nhận thưởng.

- Trong thời hạn quy định: Thời gian lĩnh thưởng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm này, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Không có tranh chấp pháp lý: Vé số chỉ được chi trả khi không có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan. Nếu có, các vấn đề phải được giải quyết xong trước khi tiến hành trao thưởng.

