XSMB 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 25/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 25/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 25/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ tiến hành quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ thực hiện quay thưởng mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có tổng cộng 6 đài, mỗi ngày chỉ một đài chịu trách nhiệm quay thưởng: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày quay, mỗi đài phát hành và phân phối vé trên toàn khu vực miền Bắc, nhưng vé chỉ có hiệu lực trong đúng ngày quay, không được chuyển sang ngày khác.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp tại công ty xổ số phát hành tờ vé trúng. Việc nhận giải tại đại lý thường tiện lợi và giúp tiết kiệm thời gian cho nhiều người chơi.

- Khi nhận giải qua các đại lý XSMB, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng. Mức phí này được coi là phí dịch vụ đổi vé và thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy thuộc vào từng đại lý và khu vực.

- Nếu lựa chọn nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người trúng thưởng sẽ nhận toàn bộ số tiền giải sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Hình thức này không phát sinh thêm bất kỳ phí dịch vụ nào, giúp bảo vệ quyền lợi tối đa cho người chơi.

