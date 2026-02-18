XSMB 18/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 18/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 18/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 18/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 14/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 13/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 12/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ quay số Xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) Đài Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ được nhận thưởng trong 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Hết thời hạn này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không còn được giải quyết quyền lợi.

- Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc có trách nhiệm chi trả giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ; trên thực tế, các thủ tục thường được hoàn tất sớm để đảm bảo quyền lợi người trúng.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng XSMB được triển khai nhanh gọn, chính xác và minh bạch, giúp người chơi nhận tiền thưởng thuận tiện, hạn chế tối đa phát sinh hay chậm trễ.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đổi thưởng tại đại lý vé số gần nhà hoặc đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc – đơn vị phát hành vé. Trong đó, đổi qua đại lý được nhiều người ưu tiên nhờ thủ tục nhanh, tiện lợi.

- Khi nhận tiền tại đại lý XSMB, người trúng cần trả phí dịch vụ (hoa hồng). Mức phí phổ biến khoảng 0,5%–1% giá trị giải, tùy quy định từng đại lý và khu vực.

- Trường hợp lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty, người chơi sẽ nhận đủ giá trị giải sau khi trừ thuế TNCN (nếu có), không phát sinh thêm chi phí, qua đó tối ưu quyền lợi cho người trúng thưởng.

