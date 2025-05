XSMB 19/5. XSMB thứ Hai hàng tuần. Kết quả XSMB hôm nay ngày 19/5/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. XSMB trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 19/5 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/5/2025

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: XSMB được quay số tại đài Hà Nội, đơn vị phát hành mang mã hiệu XSHN.

- Thứ Ba: Kết quả XSMB trong ngày được tổ chức quay thưởng bởi đài Quảng Ninh, ký hiệu là XSQN.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh đảm nhận việc quay thưởng XSMB, với mã số XSBN.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội tiếp tục là nơi quay số mở thưởng XSMB, mã hiệu XSHN.

- Thứ Sáu: XSMB được quay tại đài Hải Phòng, mang mã hiệu XSHP.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định là đơn vị chịu trách nhiệm quay thưởng XSMB, mã số XSNĐ.

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMB trong ngày được thực hiện tại đài Thái Bình, với ký hiệu XSTB.

Quy định cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Vé tham gia xổ số miền Bắc (XSMB) cần được giữ nguyên hiện trạng, không rách nát, không tẩy xóa, chắp vá hay có dấu hiệu sửa chữa. Trường hợp vé bị hư hỏng hoặc nghi ngờ bị can thiệp, đơn vị phát hành có quyền từ chối chi trả giải thưởng.

- Người trúng thưởng XSMB phải hoàn tất các thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, tờ vé sẽ không còn hiệu lực.

- Tiền thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được thanh toán một lần, tùy theo hình thức mà người trúng giải lựa chọn: nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng.

- Trường hợp một tờ vé số XSMB đồng thời trúng nhiều giải trong cùng kỳ quay, người sở hữu sẽ được nhận toàn bộ số tiền thưởng tương ứng, không bị giới hạn về giá trị cộng dồn.

Thông tin cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

Nếu bạn may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), đừng quên những điểm quan trọng sau đây để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình:

Giữ gìn vé số cẩn thận

Tờ vé số là căn cứ duy nhất để xác định quyền nhận thưởng, do đó bạn cần bảo quản nó cẩn thận. Vé trúng XSMB phải còn nguyên vẹn, không rách, không bị lem mực hay chỉnh sửa. Những dấu hiệu hư hỏng có thể khiến bạn mất quyền nhận thưởng, dù con số trên vé là trúng giải.

Tuân thủ thời hạn lĩnh thưởng XSMB

Thời gian hợp lệ để nhận giải xổ số miền Bắc (XSMB) là 30 ngày tính từ ngày có kết quả. Nếu để quá thời gian này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị. Vì vậy, hãy nhanh chóng liên hệ nhận giải càng sớm càng tốt để tránh trường hợp đáng tiếc.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết

Khi đến nhận thưởng, bạn cần mang theo tờ vé trúng còn nguyên trạng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND hoặc hộ chiếu. Điều này nhằm xác minh danh tính và quyền sở hữu hợp pháp, giúp quá trình nhận thưởng diễn ra suôn sẻ và minh bạch.

Bảo quản vé đúng cách từ lúc mua

Ngay từ khi mua vé XSMB, bạn nên để vé ở nơi khô ráo, tránh bị gập, ướt hoặc mất nét mực. Một tấm vé bị hư hỏng nặng dù trúng thưởng cũng có thể không được công nhận. Hãy luôn cẩn trọng vì điều nhỏ này có thể ảnh hưởng đến cơ hội nhận giải của bạn.

Ghi nhớ quy định để tránh mất quyền lợi

Tham gia xổ số miền Bắc (XSMB) không chỉ là trò chơi may mắn mà còn cần sự chú ý kỹ càng. Hãy ghi nhớ thời gian nhận giải, giấy tờ cần thiết và quan trọng nhất là bảo vệ vé số đúng cách. Những lưu ý nhỏ nhưng cần thiết này sẽ giúp bạn an tâm hơn nếu bất ngờ trở thành người may mắn.

