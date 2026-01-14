XSMB 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 14/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 14/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 14/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) hiện có 6 đài tham gia quay số, mỗi ngày trong tuần chỉ một đài duy nhất được tổ chức mở thưởng. Lịch quay được sắp xếp cố định gồm: Thứ Hai Hà Nội, Thứ Ba Quảng Ninh, Thứ Tư Bắc Ninh, Thứ Năm Hà Nội, Thứ Sáu Hải Phòng, Thứ Bảy Nam Định và Chủ Nhật Thái Bình.

- Vào đúng ngày được phân công, đài mở thưởng sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Việc phát hành vé chỉ giới hạn trong ngày quay thưởng, không được kéo dài hoặc bán sang các ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể trực tiếp đến Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để hoàn tất thủ tục lĩnh giải.

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng; quá thời hạn trên sẽ không được chi trả.

- Với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng cần nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định hiện hành.

