XSLA 30/3 - Kết quả xổ số Long An hôm nay 30/3/2024 - KQXSLA 30/3

Kết quả xổ số Long An hôm nay - XSLA thứ Bảy ngày 30/3/2024

XSLA 30/3 - Xổ số Long An hôm nay - Trực tiếp kết quả xổ số Long An thứ 7 ngày 30/3/2024

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Long An như sau:

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Long An

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết theo tên tỉnh thành được in trên tờ vé số trúng thưởng. Cụ thể, nếu mua vé số đài Long An thì đến Công ty xổ số kiến thiết Long An để làm thủ tục nhận thưởng.

Trường hợp người trúng thưởng ở cách xa Công ty xổ số kiến thiết, việc lĩnh thưởng có thể thực hiện tại các điểm đại lý vé số gần nơi cư trú của người trúng thưởng.

Lưu ý, khi lĩnh thưởng cần phải có một trong các loại giấy tờ sau: CMND; Căn cước công dân; Giấy phép lái xe; Hộ chiếu.

Lịch mở thưởng XSMN hàng ngày

- Thứ 2 là ngày quay thưởng của đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau

- Thứ 3 là ngày quay thưởng của đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre

- Thứ 4 là ngày quay thưởng của đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng

- Thứ 5 là ngày quay thưởng của đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang

- Thứ 6 là ngày quay thưởng của đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long

- Thứ 7 là ngày quay thưởng của đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang, Long An

- Chủ nhật là ngày mở thưởng của đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt

Theo dõi kết quả xổ số Long An 30/3/2024, XSLA hôm nay nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.