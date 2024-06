XSAG 6/6 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay 6/6/2024 - XSAG hôm nay

XSAG 6/6. Kết quả xổ số An Giang hôm nay - XSAG thứ Năm ngày 6/6/2024 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng của XSAG ngày 6/6/2024 sẽ được công bố lần lượt từ giải nhất cho đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 6/6/2024 - Xổ số An Giang thứ Năm - XSAG hôm nay

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết An Giang cho vé loại 10.000 đồng có 9 giải, cụ thể:

Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết An Giang.

Trúng số đổi thưởng ở đâu?

Khi trúng số, bạn nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số đó để nhận thưởng. Lưu ý, cần đến đúng tên tỉnh thành được in trên mặt tờ vé số. Cụ thể, tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết An Giang thì làm thủ tục lĩnh thưởng tại công ty XSKT An Giang.

Ngoài ra, đại lý xổ số trực thuộc công ty cũng được ủy quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng. Tuy nhiên, bạn phải trả một khoản phí hoa hồng đổi vé số trúng thưởng cho các địa lý này. Thông thường, phí hoa hồng sẽ dao động từ 0,5% đến 1% tùy vào địa điểm đổi thưởng.

Lưu ý, khi đến lĩnh thưởng cần phải có một trong các giấy tờ: Chứng minh công dân; Căn cước công dân; Giấy phép lái xe; Hộ chiếu.

Lịch mở thưởng XSMN hàng ngày

- Thứ hai là ngày quay số mở thưởng tại TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

- Thứ ba là ngày quay số mở thưởng tại Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu

- Thứ tư là ngày quay số mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ

- Thứ năm là ngày quay số mở thưởng tại Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh

- Thứ sáu là ngày quay số mở thưởng tại Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh

- Thứ bảy là ngày quay số mở thưởng tại Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước

- Chủ nhật là ngày mở thưởng tại Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 6/6/2024 và XSMN mỗi ngày trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.