Xét xử 14 cựu cán bộ hải quan Hải Phòng tiếp tay buôn lậu

Sáng 6/8, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Buôn lậu", "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Hà Nội) và Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng được mở lại.

Trong số 22 bị can bị đưa ra xét xử có 14 bị can là cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà làm chủ tọa phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao và đại diện Viện KSND TP Hải Phòng giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án tại phiên tòa.

14 cựu cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng hầu tòa.

Trước đó, ngày 26/6, phiên tòa đã được tạm hoãn và dự định mở lại vào 8h ngày 22/7, tuy nhiên, thời điểm này đang có bão số 3 nên phiên tòa tiếp tục được tạm hoãn.

Sau khi chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, đại diện Viện KSND bắt đầu công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị cáo Ngô Quang Tuyên - Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, bị cáo Nguyễn Quang Long - nhân viên Công ty Tài Lộc bị truy tố về 2 tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu - nhân viên Công ty Tài Lộc, Hà Thị Oanh - Giám đốc Công ty Tân Việt, Nguyễn Văn Khang - Giám đốc Công ty Bảo Linh, Hoàng Tuấn Sơn - Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh bị truy tố về tội Buôn lậu.

Bị cáo Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương - cán bộ Đội thủ tục Hải quan, Đặng Hoàng Lân, Tô Thị Thu Hương đều là Đội trưởng, Đội phó Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2, bị cáo Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường - Phó Đội trưởng Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền – cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2, Vũ Ngân Châu - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 cùng Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định đều là công chức hải quan, Trương Bình Lộc - Chi cục Hải quan Cảng 2 và Nguyễn Văn Long - công chức hải quan Cảng Đình Vũ, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Thị Thủy (TP Hà Nội) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.

Hành vi phạm tội Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của các lãnh đạo và cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2 được cáo trạng nêu rõ: Trong khoảng thời gian từ 7/2022 - 1/2024, công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tiền “chi ngoài” tổng số tiền là hơn 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.

Từ 1/2021 - 1/2024, công chức bước 3 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tổng số tiền 277,7 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa, hỗ trợ cho nhóm Công ty Tài Lộc được thông quan nhanh.

Với hành vi Đưa hối lộ, cáo trạng nêu Ngô Quang Tuyên, người chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhóm Công ty Tài Lộc đã thuê Nguyễn Quang Long thực hiện dịch vụ hải quan tại cảng.

Tuyên là người quyết định chuyển tiền cho Long để Long thỏa thuận với Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương là các cán bộ hải quan tiếp nhận hồ sơ khai báo hải quan và Tô Thị Thu Hương là Đội phó Đội thủ tục để thực hiện “chi ngoài” với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 để nhóm Công ty Tài Lộc hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Hành vi của Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Quang Long phạm vào tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS. Trong đó, Ngô Quang Tuyên giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, Nguyễn Quang Long giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Ngô Quang Tuyên.

Cũng theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) điều tra vụ án có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Tài Lộc do Nguyễn Tài Lộc là Giám đốc, Ngô Quang Tuyên là Kế toán trưởng.

Khám xét khẩn cấp trụ sở nơi làm việc của Công ty Tài Lộc (Phòng 12A07, Tòa T03, Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) vào các ngày 19 và 21/1/2024, cơ quan điều tra đã thu giữ, tạm giữ đồ vật, máy tính, điện thoại của các bị can và cá nhân liên quan.

Trích xuất dữ liệu máy tính, cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tài Lộc thực hiện kê khai hoạt động xuất khẩu mặt hàng gỗ ván bóc sang Trung Quốc bằng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Hải quan tạm giữ 19 container/2 tờ khai hải quan (TKHQ) đứng tên Công ty TNHH VAN HUAN LS tại Cảng Nam Đình Vũ, do Công ty Tài Lộc thực hiện việc khai báo hải quan và đã được thông quan.

Khám xét, trưng cầu giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự để xác định khối lượng, chủng loại hàng hóa trên 19 container, theo khai báo hải quan là gỗ keo, có tổng khối lượng là 722,23 m3 và hàng hóa khai báo có giá trị là hơn 2,7 tỷ đồng.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự của UBND TP Hải phòng ngày 17/6/2024, xác định: Hàng hóa xuất khẩu trong 19 container/2 TKHQ là gỗ ván bóc, chủng loại gỗ: Gỗ thông, tổng trọng lượng 862,162 m3.

Tổng giá trị tại thời điểm tháng 1/2024 là hơn 3,5 tỷ đồng (chênh lệch cao hơn 754 triệu đồng so với giá trị khai báo hải quan).

Cơ quan điều tra ghi lời khai của các bị can Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Tài Lộc và các đối tượng liên quan, đều thừa nhận nhóm Công ty Tài Lộc đã kê khai không đúng về khối lượng, chủng loại trị giá trên các tờ khai hải quan để thực hiện xuất khẩu trái phép 19 container hàng sang khách hàng Trung Quốc.

Kết quả điều tra đã xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 - 1/2024, các bị can tại Công ty Tài Lộc và đơn vị liên quan đã có các hành vi phạm các tội: Buôn lậu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.