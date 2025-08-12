Xét nghiệm máu tổng quát tại DIAG – giải pháp tầm soát sức khỏe toàn diện

(VTC News) -

Vì sao nên xét nghiệm máu định kỳ?

Tại Việt Nam, mỗi năm có gần 200.000 ca tử vong do bệnh tim mạch, trong đó nhiều trường hợp không hề biết mình mắc bệnh. Bên cạnh đó, có hơn 5 triệu người bị tiểu đường, nhưng đến 63% không được chẩn đoán kịp thời vì thiếu xét nghiệm tầm soát định kỳ.

Không chỉ vậy, đột quỵ hiện nay đang trẻ hóa nhanh, xảy ra đột ngột và có thể để lại di chứng nặng nề. Phần lớn bệnh nhân không được phát hiện từ sớm để can thiệp. Ngoài ra, các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp… cũng thường không có triệu chứng ban đầu.

Khách hàng được tư vấn kỹ lưỡng trước khi xét nghiệm máu tổng quát. (Ảnh: DIAG)

Xét nghiệm máu tổng quát là cách đơn giản và hiệu quả để phát hiện sớm bất thường trong cơ thể trước khi chúng gây tổn thương nghiêm trọng. Đây cũng là hàng rào phòng ngừa hiệu quả cho người trẻ bận rộn, ít có thời gian khám sức khỏe thường xuyên.

Tại Trung tâm Y Khoa DIAG, dịch vụ xét nghiệm máu được cá nhân hóa theo từng nhu cầu cụ thể, đảm bảo độ chính xác cao và trả kết quả nhanh chóng.

Gói DIAG Wellness lên đến 38 chỉ số – linh hoạt, phù hợp từng nhu cầu

DIAG Wellness là gói xét nghiệm máu tổng quát chuyên sâu, giúp phát hiện sớm bất thường ngay cả khi chưa có triệu chứng. Gói được xây dựng bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, phù hợp theo độ tuổi và mức nguy cơ sức khỏe. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn gói và chỉ số theo nhu cầu, giúp tối ưu hiệu quả và chi phí.

Gói Silver (23 chỉ số): Gói cơ bản, tiết kiệm, dành cho người theo dõi sức khỏe định kỳ.

Gói Gold (30 chỉ số): Tầm soát chuyên sâu các vấn đề sức khỏe với chi phí tối ưu, phù hợp độ tuổi 26–50.

Gói Diamond (38 chỉ số): Tầm soát toàn diện các vấn đề sức khỏe từ cơ bản đến chuyên sâu, đặc biệt phù hợp với người lớn từ 50 tuổi trở lên hoặc có bệnh lý nền.

Chỉ với một lần lấy mẫu máu, DIAG Wellness phân tích nhiều chỉ số quan trọng về gan, thận, tim mạch, tuyến giáp, nội tiết, huyết học và vi chất. Các chỉ số nổi bật gồm: Đường huyết, cholesterol, men gan, creatinine, HbA1c, TSH, vitamin D, sắt…

Tư vấn kết quả 1:1 với bác sĩ chuyên môn

Sau khi xét nghiệm, bác sĩ chuyên môn sẽ giải thích kết quả rõ ràng, giúp bạn hiểu sâu về tình trạng sức khỏe hiện tại. Khách hàng được tư vấn 1:1, cá nhân hóa theo tuổi, tiền sử bệnh và chỉ số, từ đó điều chỉnh lối sống hoặc điều trị đúng hướng.

Tư vấn không chỉ cho biết kết quả là bình thường hay bất thường, mà còn giải thích nguyên nhân, ảnh hưởng lâu dài và hướng xử lý. Nhờ đó, khách hàng không chỉ biết mà còn hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ giải thích rõ ràng các chỉ số và giải pháp cụ thể. (Ảnh: DIAG)

25 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt

Trải qua hơn 25 năm phát triển, Trung tâm Y Khoa DIAG đã thực hiện hơn 3.500.000 lượt xét nghiệm, phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Hơn 6.500 bác sĩ đối tác và 40 điểm lấy mẫu trải dài khắp các thành phố lớn giúp DIAG trở thành địa chỉ khám và xét nghiệm uy tín, tiếp cận dễ dàng.

Tại đây sử dụng công nghệ xét nghiệm tiên tiến từ Roche, Abbott, cùng đội ngũ kỹ thuật viên và bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo định kỳ. Mọi quy trình đều tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 – bảo chứng chất lượng trong ngành xét nghiệm và chẩn đoán y khoa.

Trung tâm Y khoa DIAG - Hơn 25 năm đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng. (Ảnh: DIAG)

Dịch vụ xét nghiệm tận nhà – Tiện lợi, bảo mật, chuẩn y khoa

Hiểu được những bất tiện trong việc di chuyển, DIAG triển khai dịch vụ lấy mẫu tận nhà miễn phí tại nhiều khu vực trong thành phố. Chỉ cần đặt lịch qua website hoặc hotline, kỹ thuật viên sẽ đến đúng giờ, thao tác nhanh chóng, an toàn và đảm bảo quy trình nghiêm ngặt.

Kết quả sẽ được gửi nhanh qua Zalo hoặc Cổng thông tin bệnh nhân, giúp khách hàng tra cứu dễ dàng, bảo mật và hoàn toàn riêng tư. Toàn bộ dữ liệu cá nhân được lưu trữ và xử lý an toàn theo tiêu chuẩn bảo mật ngành y tế.

