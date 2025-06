Xem trực tiếp Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An ngày 22/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đà Nẵng đấu với Sông Lam Nghệ An lúc 17h hôm nay 22/6 trên sân vận động Tam Kỳ (Quảng Nam). Trận đấu Đà Nẵng vs SLNA được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (ứng dụng, website FPT Play). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và SLNA có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng. Sông Lam Nghệ An chắc chắn ở lại V.League sau trận thắng khó tin trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 25. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn trong vòng nguy hiểm.

Trận đấu Đà Nẵng gặp SLNA được phát sóng trên FPT Play.

Đội bóng sông Hàn tạm đứng thứ 13 - vị trí phải đá play-off với đội á quân giải Hạng Nhất. Nếu Đà Nẵng thắng SLNA, đội xuống hạng là Bình Định. Thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thậm chí có thể trụ hạng luôn (không cần đá play-off) trong trường hợp Quảng Nam thua Hoàng Anh Gia Lai.

Nhìn chung, Đà Nẵng có thể lạc quan khi bước vào trận đấu cuối cùng trong mùa giải, khi họ được chơi trên sân nhà. Đội bóng sông Hàn chơi không tồi trong giai đoạn cuối của mùa giải, sau khi thay huấn luyện viên. Vấn đề của Đà Nẵng là khả năng giải quyết tình huống tấn công. Họ không có ngoại binh tốt ở mùa giải này.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An chỉ giành được 2 chiến thắng trong 9 trận đấu gần nhất ở V.League. Họ cũng chỉ chịu thất bại trong 3 trận đấu - đều có cách biệt chỉ 1 bàn.

Quyết tâm của đội bóng xứ Nghệ ở trận này có ảnh hưởng quan trọng đến cục diện cuộc đua trụ hạng. Sông Lam Nghệ An đã an toàn, trong khi họ còn trận đấu quan trọng với Bình Dương ở đấu trường Cúp Quốc gia vào giữa tuần sau. SLNA có lý do để giữ sức và đó là điều có lợi cho Đà Nẵng.