Xem trực tiếp CLB Công an Hà Nội vs Buriram United ngày 14/5 trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà Nội được thi đấu trên sân nhà trong trận chung kết lượt đi Cúp Đông Nam Á gặp Buriram United. Trận đấu Công an Hà Nội vs Buriram United diễn ra lúc 19h30 hôm nay 14/5, trực tiếp trên FPT Play (ứng dụng và website FPT Play, kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu.

CLB Công an Hà Nội đối đầu Buriram United

Lần thứ hai trong năm 2025, bóng đá Việt Nam và Thái Lan tranh ngôi vô địch giải đấu khu vực. Sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở AFF Cup, đến lượt câu lạc bộ Công an Hà Nội có cơ hội lên ngôi số 1 Đông Nam Á. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking là Buriram United.

Đội bóng mạnh nhất Thái Lan trong nhiều năm gần đây từng thua CAHN ở vòng bảng. Đó cũng là thất bại duy nhất của Buriram United trên hành trình vào chung kết. Tuy nhiên, thời điểm đó Buriram United có nhiều toan tính ở nhiều đấu trường.

Đội bóng Thái Lan sau đó tiến sâu ở AFC Champions League Elite (tứ kết). Điều này cho thấy sức mạnh ở tầm châu Á của Buriram United. Trong cuộc tái đấu với CLB Công an Hà Nội, họ có lý do để tự tin.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam đang không ổn định. Mặt tích cực là trong chuỗi phong độ lên xuống thất thường mùa này, thầy trò huấn luyện viên Polking luôn thể hiện tốt ở đấu trường Đông Nam Á. Dù mất ngoại binh chủ lực Leo Artur, CLB Công an Hà Nội vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức ổn khi gặp các đối thủ quốc tế.

Với việc được thi đấu trên sân nhà ở lượt đi, CLB CAHN cần tận dụng để tạo lợi thế trước cuộc tái đấu. Người hâm mộ Việt Nam chờ đợi kịch bản tương tự chung kết AFF Cup.