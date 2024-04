Xem trực tiếp chung kết bóng chuyền Ninh Bình vs Bình Điền Long An ở kênh nào?

(VTC News) -

Trực tiếp Ninh Bình vs VTV Bình Điền Long An:

Tối 13/4, trận chung kết nữ cúp bóng chuyền Hùng Vương 2024 giữa Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An sẽ diễn ra. Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên kênh Youtube Trực Tiếp Bóng Chuyền và các kênh sóng On Sports, On Plus, VTVCab On.

Bên phía Ninh Bình, Bích Tuyền vẫn là ngôi sao sáng giá nhất. VĐV này liên tục ghi điểm bằng những cú đập rất uy lực và giúp Ninh Bình thẳng tiến vào chung kết.

Bích Tuyền (giữa) là hy vọng của Ninh Bình.

Xung quanh Bích Tuyền có nhiều vệ tinh chất lượng và đây là cơ hội để đối chuyền này tiếp tục chơi thăng hoa ở trận chung kết. Chủ công Nguyễn Thị Uyên được dự báo tiếp tục mang đến nhiều điểm số quan trọng cho đội bóng phía Bắc.

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An với truyền thống của mình chắc chắn không chịu chấp nhận thất bại. Đại diện phía Nam cũng sở hữu đối chuyền đẳng cấp là Chen Peiyan. Cô cao đến 1m95 và được xem là vũ khí hạng nặng của VTV Bình Điền Long An.

Cuộc so tài giữa Chen Peiyan và Bích Tuyền rất được người hâm mộ chờ đợi. Cả 2 VĐV này đều đóng góp rất lớn vào thành tích giành quyền chơi trận chung kết của 2 đội bóng. Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng Chen Peiyan đang gặp chấn thương nhẹ, ảnh hưởng đến khả năng bật nhảy. Nhưng nếu chơi đúng khả năng, cô sẽ là đối trọng của tuyển thủ Việt Nam.

VTV Bình Điền Long An được đánh giá cao ở tính kết nối trong lối chơi. Họ còn một ngôi sao khác đó là Nguyễn Thị Trà My. Nếu nhìn vào màn trình diễn của cô ở mùa giải năm nay, ít ai nghĩ rằng Trà My mới chỉ sinh năm 2004. Chủ công này vừa được triệu tập lên đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Đó sẽ là động lực để Trà My tiếp tục chứng minh khả năng của mình.