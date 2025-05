Xem trực tiếp Buriram United vs CLB Công an Hà Nội ngày 21/5 trên kênh nào?

(VTC News) -

Cuộc đối đầu giữa Buriram United và CLB Công an Hà Nội quyết định ngôi vô địch của bóng đá Đông Nam Á. Trận chung kết lượt về Cúp Đông Nam Á Buriram United vs Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h30 tối 21/5 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (website, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu Buriram United vs Công an Hà Nội.

Tỷ số hòa 2-2 ở lượt đi là bất lợi đối với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đại diện của bóng đá Việt Nam phải chơi trận lượt về trên sân khách, nơi Buriram United chưa từng thua trận nào tại giải Đông Nam Á mùa này. Tính rộng hơn, đại diện của bóng đá Thái Lan chỉ nhận 1 thất bại ở đấu trường quốc tế. Đó là trận thua trước Kawasaki Frontale - đội á quân AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á).

Trận đấu Buriram United vs CLB Công an Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam vẫn có những kỷ niệm đẹp trên đất Thái Lan. Gần đây nhất, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh... từng góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala (Bangkok) để giành ngôi vô địch AFF Cup 2024. Chính Quang Hải tuyên bố trước trận gặp Buriram United rằng anh và đồng đội đến Thái Lan để mang cúp về Việt Nam lần nữa.

CLB Công an Hà Nội có cơ sở để tự tin. Đại diện của bóng đá Việt Nam chơi rất hay trước Buriram United trong hiệp một của trận lượt đi. Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking làm chủ hoàn toàn trận đấu. Đội bóng Thái Lan chỉ có bàn thắng trong tình huống cố định.

Vấn đề của CLB Công an Hà Nội là khả năng duy trì thể lực và nhịp chơi bóng ở hiệp 2. Trong cuộc đối đầu với Buriram United trên sân Hàng Đẫy tuần trước, Quang Hải và đồng đội mất kiểm soát ở nửa sau của trận đấu. Ngoài ra, họ cũng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để nới rộng cách biệt trước khi nhận bàn thua.

CLB Công an Hà Nội không có lực lượng dự bị đủ dày về chất lượng. Do đó, huấn luyện viên Polking cần có sự tính toán hợp lý về nhân sự. Đại diện của bóng đá Việt Nam cần bàn thắng trong hiệp một.