Xem trực tiếp bóng đá Slovenia vs Đan Mạch ngày 16/6 trên kênh nào?

Đội tuyển Slovenia so tài với Hà Lan trong khuôn khổ bảng D, vòng chung kết EURO 2024. Trận đấu Slovenia vs Đan Mạch diễn ra lúc 23h ngày 17/6, trực tiếp trên kênh K+Sport1, On Football, TV360+1, VTV2, VTV5, THVL2, HTV7, HTV Thể thao.

Nếu xem trận đấu trên web hay điện thoại, độc giả có thể theo dõi trên VTVGo hoặc TV360 của Viettel.

TV360 nắm bản quyền phát sóng EURO 2024 và phối hợp chia sẻ quyền phát sóng với một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam như VTV, VTVcab, K+, HTV, SCTV hay Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Hai tiền đạo tài năng Hojlund và Sesko sẽ chạm trán ở EURO 2024.

Trận đấu này là cuộc tái ngộ của hai đội khi trước đó họ đã chạm trán ở vòng loại. Đội tuyển Đan Mạch thắng một trận và hòa một trận.

Trong cả hai cuộc chạm trán đó, đội tuyển Đan Mạch đều chơi lấn lướt hơn đối thủ, dứt điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, hiệu suất của hàng công không tốt nên không chuyển hóa nhiều cơ hội thành bàn thắng.

Đây cũng là vấn đề mà Đan Mạch phải cải thiện khi bước vào EURO 2024. Trong những trận giao hữu chuẩn bị cho giải, đội bóng của HLV Kasper Hjulmand đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, tiền đạo duy nhất lập công là Yussuf Poulsen. Những chân sút được kỳ vọng như Rasmus Hojlund hay Andreas Olsen đều chưa lấy được nhịp thi đấu cần thiết.

Dẫu sao, người hâm mộ có thể kỳ vọng Rasmus Hojlund sẽ sớm lấy lại khả năng săn bàn như cách anh ghi 7 bàn tại vòng loại hay 16 bàn cho Man Utd ở mùa giải vừa qua. Phía sau cầu thủ này, những Eriksen, Hjulmand, Kristiansen thi đấu linh hoạt và sẵn sàng tiếp ứng để hàng công "nhả đạn".

Đội tuyển Slovenia không có nhiều nhân tố chất lượng như Đan Mạch. Hai cầu thủ nổi bật nhất của họ là thủ thành Jan Oblak và tiền đạo Benjamin Sesko.

Cơ hội giành điểm với Slovenia là không nhiều. Họ chỉ có lợi thế là sự quen thuộc sau hai lần đụng độ ở vòng loại. Từ đó, HLV Matjaz Kek có thể tính toán thêm phương án gia cố hàng phòng ngự, nhằm cố gắng ít nhất 1 điểm từ Đan Mạch.