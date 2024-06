Xem trực tiếp bóng đá Serbia vs Anh ngày 17/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Anh ra quân gặp Serbia.

Đội tuyển Anh là đương kim á quân của EURO. Ở giải năm nay, họ cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, sự chuẩn bị của đội tuyển Anh trước thềm EURO không diễn ra suôn sẻ. Sau khi đánh bại Bosnia & Herzegovina, Tam sư bất ngờ nhận trận thua 0-1 trước Iceland.

Trận thua đó phơi bày nhiều vấn đề của đội tuyển Anh. Các cầu thủ chơi thiếu gắn, bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của Iceland. Ngoài ra, hàng thủ của Anh cũng chưa vững chắc. HLV Gareth Southgate chưa tìm được người đá cặp với John Stones. Chưa ai trong số Marc Guehi, Ezri Konsa, Lewis Dunk có thể thay thế được Harry Maguire. Bên cạnh đó, Luke Shaw chưa ở trạng thái sung mãn nhất. Nhiều khả năng Kierran Trippier sẽ được kéo sang cánh trái.

Các vị trí tấn công tưởng như là ổn thỏa nhất thì cũng nhận nhiều hoài nghi. Những ngôi sao lớn như James Maddison, Jack Grealish, Marcus Rashford bị gạch tên. Những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Anthony Gorden, Ollie Watkins, Eberechi Eze sẽ phải đối mặt với áp lực lớn.

Phía bên kia, Serbia không phải đối thủ dễ chơi. Đội bóng vùng Balkan sở hữu nhiều ngôi sao lớn như Sergej Savic, Dusan Tadic, Luka Jovic, Dusan Vlahovic,... Kinh nghiệm của họ mang lại nhiều lợi ích để đối phó với các ngôi sao đội tuyển Anh.

Dù vậy, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành điểm hơn. Nếu các cầu thủ Tam sư tìm lại sự gắn kết vốn có, 3 điểm trước Serbia không phải nhiệm quá khó khăn.