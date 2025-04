Xem trực tiếp bóng đá PSM Makassar vs Công an Hà Nội ngày 2/4 trên kênh nào?

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đối đầu PSM Makassar ở vòng bán kết giải Vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025. Trận đấu lượt đi diễn ra tại Indonesia lúc 19h30 hôm nay 2/4. FPT Play (website fptplay.vn, ứng dụng và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt) phát sóng trực tiếp trận đấu PSM Makassar vs Công an Hà Nội. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.

CLB Công an Hà Nội là đại diện cuối cùng của bóng đá Việt Nam còn thi đấu tại Cúp Đông Nam Á mùa giải 2024-2025. Trái ngược với phong độ phập phù ở V.League, đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking thi đấu tưng bừng tại đấu trường quốc tế. Nguyễn Quang Hải và đồng đội toàn thắng cả 5 trận vòng bảng, ghi tới 15 bàn và chỉ nhận 6 bàn thua. Họ là đội duy nhất thắng tất cả các trận đấu của giải từ đầu mùa.

CLB Công an Hà Nội gặp PSM Makassar

"Trận lượt đi tại Indonesia sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ", huấn luyện viên Alexandre Polking nói trước trận đấu. "PSM Makassar là đối thủ rất mạnh. Họ từng vô địch Indonesia 2 năm trước. Hiện tại, đội bóng này đã thay đổi với điểm mạnh là những tình huống cố định. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội tự tin và sẵn sàng với những chiến lược đã chuẩn bị".

Ở vòng bảng, CLB Công an Hà Nội từng đấu với một đại diện khác của Indonesia là Borneo. Thầy trò huấn luyện viên Polking giành chiến thắng 3-2 trong trận đấu mang tính thủ tục. Trong khi đó, PSM Makassar chính là đội loại CLB Đông Á Thanh Hóa với chiến thắng 3-0 ở lượt cuối vòng bảng. Đội bóng này sở hữu các tiền đạo nhanh, khỏe và có những tình huống phản công chất lượng.

Chiến thắng 3-0 trước đại diện Việt Nam ở lượt trận cuối giúp đội bóng của Indonesia giữ vị trí nhì bảng A, qua đó giành quyền vào bán kết. PSM Makassar có 10 điểm sau 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Tại giải vô địch quốc gia của Indonesia, PSM Makassar hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.