Xem trực tiếp bóng đá Đức vs Hungary ngày 19/6 trên kênh nào?

Đội tuyển Đức so tài với Hungary trong khuôn khổ bảng A vòng chung kết EURO 2024. Trận đấu Đức vs Hungary diễn ra lúc 23h ngày 19/6, trực tiếp trên kênh K+Sport1, On Football, TV360+1, VTV2, VTV5, THVL2, HTV7, HTV Thể thao.

Nếu xem trận đấu trên web hay điện thoại, độc giả có thể theo dõi trên VTVGo hoặc TV360 của Viettel.

TV360 nắm bản quyền phát sóng EURO 2024 và phối hợp chia sẻ quyền phát sóng với một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam như VTV, VTVcab, K+, HTV, SCTV hay THVL.

Đội tuyển Hungary khó làm nên bất ngờ trước Đức.

Trong 3 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Đức không thắng Hungary. Đầu tiên là trận hòa 1-1 ở EURO 2020, sau đó hai đội chia điểm ở lượt đi UEFA Nations League 2022/23. Ở trận lượt về, Hungary thắng 1-0. Những kết quả đó xảy đến trong quãng thời gian Die Mannschaft khủng hoảng phong độ.

Hiện tại, đội tuyển Đức trình diễn bộ mặt khác dưới sự dẫn dắt của Julian Nagelsmann. Cựu thuyền trưởng Bayern Munich có trong tay lực lượng trẻ trung, tài năng. Bên cạnh đó, ông thuyết phục Toni Kroos trở lại. Đẳng cấp và kinh nghiệm của cầu thủ Real Madrid giúp Đức có thể triển khai nhiều kiểu chiến thuật.

Ở trận đấu tới, đội tuyển Đức khó thắng đậm như trận mở màn. Tuy nhiên, mục tiêu giành 3 điểm nằm trong tầm tay của đội chủ nhà.