Xem trực tiếp bóng đá Đan Mạch vs Serbia ngày 26/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Đan Mạch đối đầu Serbia trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết EURO 2024. Trận đấu Đan Mạch vs Serbia diễn ra lúc 2h ngày 26/6, trực tiếp trên kênh K+Sport2, On Sports, TV360+2, VTV5.

Nếu xem trận đấu trên web hay điện thoại, độc giả có thể theo dõi trên VTVGo hoặc TV360 của Viettel.

TV360 nắm bản quyền phát sóng EURO 2024 và phối hợp chia sẻ quyền phát sóng với một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam như VTV, VTVcab, K+, HTV, SCTV hay THVL.

VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Đan Mạch vs Serbia.

Đan Mạch quyết đấu với Serbia cho chiếc vé đi tiếp.

Ở bảng C, Anh dẫn đầu với 4 điểm. Đan Mạch và Slovenia cùng có 2 điểm, còn Serbia được 1 điểm. Cục diện của bảng đấu tương đối phức tạp khi đội nào cũng có cơ hội đi tiếp.

Nếu thắng, Đan Mạch chắc chắn đi tiếp với một trong hai vị trí đầu bảng. Nếu hòa, họ phải trông chờ vào kết quả của cuộc đấu giữa Anh và Slovenia. Trong khi đó, Serbia phải thắng để tranh suất đi tiếp.

Đan Mạch được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ cũng đạt phong độ tốt, đặc biệt là trận hòa mới đây trước Anh. "Những chú lính chì" mới là đội phải tiếc nuối khi chỉ giành 1 điểm.

Phía bên kia, Serbia thể hiện bộ mặt thất thường. Trong 10 trận gần nhất, họ chỉ thắng 3 trận.

Thành tích đối đầu đang nghiêng về Đan Mạch khi toàn thắng cả 3 trận. Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của thầy trò Kasper Hjulmand là 43,2%; còn Serbia là 30,9%.