Xem trực tiếp bóng đá Đan Mạch vs Anh ngày 20/6 trên kênh nào?

Đội tuyển Đan Mạch chạm trán tuyển Anh trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết EURO 2024. Trận đấu Đan Mạch vs Anh diễn ra lúc 23h ngày 20/6, trực tiếp trên kênh K+Sport1, On Football, TV360+1, VTV2, VTV5, THVL2, HTV7, HTV Thể thao.

Nếu xem trận đấu trên web hay điện thoại, độc giả có thể theo dõi trên VTVGo hoặc TV360 của Viettel.

TV360 nắm bản quyền phát sóng EURO 2024 và phối hợp chia sẻ quyền phát sóng với một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam như VTV, VTVcab, K+, HTV, SCTV hay THVL.

VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Đan Mạch vs Anh.

>>Dự đoán EURO 2024 nhận quà VTC News: Đan Mạch vs Anh

Đội tuyển Anh đụng Đan Mạch ở lượt trận thứ hai.

Đội tuyển Anh nhận nhiều chỉ trích sau trận ra quân. Họ thắng 1-0 cùng màn trình diễn không mấy thuyết phục. HLV Gareth Southgate áp lối chơi phòng ngự lùi sâu sau khi đội nhà ghi bàn. Điều đó khiến người hâm mộ không hài lòng bởi Tam sư sở hữu đội chất lượng, với những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới.

Song, nếu theo dõi đội tuyển Anh nhiều năm qua thì người hâm mộ không lạ với hình ảnh đó của đội tuyển Anh. HLV Gareth Southgate kiên định với cách chơi đó, bất chấp phản ứng từ dư luận. Thành quả nhận được là bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2021 và tứ kết World Cup 2022.

Trong khi đó, Đan Mạch trải qua trận đấu vất vả trước Slovenia. Họ dẫn bàn sớm nhưng không bảo vệ được lợi thế. Ở hiệp hai, đội bóng này tỏ ra đuối sức và để cầu thủ Slovenia lấn lướt.

Nếu Đan Mạch không cải thiện hiệu suất, họ khó tiến sâu ở giải đấu trên đất Đức. Tuy nhiên, Đan Mạch chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với đội tuyển Anh. Trong 3 lần gặp nhau từ năm 2020 đến nay, hai đội cùng thắng một trận và hòa một trận. Các trận đấu đều không có nhiều bàn thắng. Khả năng cao trận đấu hôm nay sẽ tái hiện những diễn biến tương tự.