Xem trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs SLNA cúp Quốc gia trên kênh nào?

(VTC News) -

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/25 là cuộc đọ sức giữa Sông Lam Nghệ an và CLB Công an Hà Nội. Màn so tài này được truyền hình trực tiếp trên VTV7, TV360, FPT Play. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất hình ảnh, diễn biến trận đấu từ lúc 18h00 ngày 29/6. Kính mời các bạn chú ý đón xem.

Không nhiều người nghĩ rằng trận chung kết của giải lại xảy ra giữa Sông Lam Nghệ An và CLB Công an Hà Nội. Thực tế, nhiều thời điểm ở mùa giải này, CLB Công an Hà Nội thi đấu không ổn định, trượt dài trên bảng xếp hạng. Đội bóng ngành công an chỉ chơi tốt hơn ở các mặt trận đấu cúp như AFF Club Championship.

Alan là niềm hy vọng của CLB Công an Hà Nội.

Tuy nhiên ở giai đoạn cuối mùa giải khi HLV Alexandre Polking chính thức cam kết tương lai, CLB Công an Hà Nội chơi hay hơn rất nhiều. Họ duy trì chuỗi trận ấn tượng và giành tấm huy chương đồng V.League. Ở trận bán kết Cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel.

Trận này, thầy trò HLV Velizar Popov chơi lép vế và không có nhiều cơ hội giành chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội. Nhìn chung, hành trình đến với trận chung kết của Nguyễn Quang Hải và đồng đội không mấy khó khăn.

Họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Sông Lam Nghệ An trên nhiều phương diện như tài chính, động lực giành danh hiệu hay lực lượng. Bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ Nghệ trải qua hành trình ít ai ngờ tới. Phải đến vòng 25 V.League, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật mới có thể trụ hạng thành công.

Cũng nhờ cởi bỏ được áp lực về tâm lý, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ thi đấu đầy thăng hoa trước CLB Bình Dương. Đội chủ sân Vinh để đối phương gỡ hòa 2-2 nhưng kịp ghi bàn thắng từ chấm phạt đền của Olaha và ấn định kết quả 3-2 cùng tấm vé vào chung kết.

Trong một trận đấu cụ thể, Sông Lam Nghệ An chẳng có gì ngán ngại đối phương và họ sẵn sàng mang đến bất ngờ cho Cúp Quốc gia.