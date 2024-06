Xem trực tiếp bóng đá Anh vs Slovenia ngày 26/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Anh so tài với Slovenia trong khuôn khổ bảng C vòng chung kết EURO 2024. Trận đấu Anh vs Slovenia diễn ra lúc 2h ngày 26/6, trực tiếp trên kênh K+Sport1, On Football, TV360+1, VTV3, THVL2, HTV7, HTV Thể thao.

Nếu xem trận đấu trên web hay điện thoại, độc giả có thể theo dõi trên VTVGo hoặc TV360 của Viettel.

TV360 nắm bản quyền phát sóng EURO 2024 và phối hợp chia sẻ quyền phát sóng với một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam như VTV, VTVcab, K+, HTV, SCTV hay THVL.

VTC News cập nhật sớm nhất, liên tục diễn biến và hình ảnh trận đấu Anh vs Slovenia.

Đội tuyển Anh được giá cao hơn nhiều Slovenia.

Ở bảng C, đội tuyển Anh đang có lợi thế lớn nhất để đi tiếp. Họ đứng đầu với 4 điểm, hơn 2 điểm so với Đan Mạch và Slovenia. Serbia xếp cuối với 1 điểm.

Nếu Anh không thua, họ chắc chắn đi tiếp. Nếu thua, họ phải xem kết quả của trận còn lại. Trong khi đó, Slovenia phải thắng để chắc suất đi tiếp. Nếu hòa, cơ hội đi tiếp không cao.

Qua hai trận đầu, Slovenia thể hiện tinh thần chiến đấu, lối chơi kỷ luật. Tuy nhiên, Slovenia cần một ngày thi đấu xuất thần để đánh bại Anh.

Đội tuyển Anh dù nhận nhiều chỉ trích nhưng vẫn là đội bóng mạnh. Họ sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới và biết cách xoay chuyển cục diện trận đấu.

Anh có thể thay đổi đội hình khi liên tục chịu áp lực của dư luận. Nhiều khả năng HLV Southgate sẽ cất Alexander-Arnold trên ghế dự bị. Phil Foden có lẽ phải nhường vị trí cho một cầu thủ chơi sở trường bên cánh trái.

Đây mới là lần thứ 2 hai đội gặp nhau ở các giải đấu lớn. Trước đó, "Tam sư" thắng 1-0 ở vòng bảng World Cup 2010. Slovenia chưa thắng Anh lần nào trong 6 cuộc đối đầu trực tiếp.

Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của Anh là 75,5%; còn Slovenia là 10,4%.