Xem trực tiếp bóng đá Albania vs Tây Ban Nha ngày 25/6 trên kênh nào?

Đội tuyển Albania so tài với Tây Ban Nha trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết EURO 2024. Trận đấu Albania vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 25/6, trực tiếp trên kênh K+Sport2, On Sports, TV360+2, VTV5.

Nếu xem trận đấu trên web hay điện thoại, độc giả có thể theo dõi trên VTVGo hoặc TV360 của Viettel.

TV360 nắm bản quyền phát sóng EURO 2024 và phối hợp chia sẻ quyền phát sóng với một số đơn vị truyền hình tại Việt Nam như VTV, VTVcab, K+, HTV, SCTV hay THVL.

Tây Ban Nha có thể dùng đội hình phụ gặp Albania.

Tây Ban Nha chắc chắn đi tiếp với 6 điểm và ngôi đầu bảng. Italy xếp sau với 3 điểm, Albania và Croatia có cùng 1 điểm.

Ở lượt trận cuối, Albania phải thắng Tây Ban Nha và trông chờ vào kết quả của trận đấu còn lại. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ.

Đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng "tử thần". Họ lần lượt đánh bại Croatia và Italy bằng lối chơi đầy thuyết phục.

Tây Ban Nha nhiều khả năng cất giữ nhiều trụ cột ở trận cuối nhưng lực lượng dự bị của họ vẫn tốt hơn Albania. Vì vậy, đội bóng của Sylvinho phải chơi xuất thần mới có thể giành 3 điểm.

Tây Ban Nha có thành tích đối đầu hoàn hảo trước Albania khi thắng cả 8 trận, ghi 31 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Đây là thành tích đối đầu tốt nhất của La Roja trước bất kỳ đội bóng nào.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu hồi tháng 2/2022. Tây Ban Nha thắng 2-1.

Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Tây Ban Nha là 73,2%, còn Albania là 11,6%.