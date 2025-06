Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Ấn Độ ngày 11/6 trên kênh nào?

(VTC News) -

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Ấn Độ trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại bảng A giải bóng chuyền châu Á AVC Nations Cup 2025. Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên kênh On Spors, ứng dụng On Plus và VTV Cab On.

Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục gia tăng điểm số. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng. Thanh Thúy và đồng đội dễ dàng đánh bại Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) với cùng tỉ số 3-0 mà không tốn nhiều thể lực.

Thanh Thúy mang đến hy vọng cho tuyển nữ Việt Nam.

Kết quả này cũng phản ánh trình độ chuyên môn của đội chủ nhà so với các đội bóng còn lại cùng bảng đấu, đặc biệt là Đài Loan (Trung Quốc) được xem như đối thủ mạnh nhất của Việt Nam.

Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Ấn Độ tạm xếp cuối bảng với 1 điểm. Đó là trận đấu mà đại diện Nam Á thua ngược Hồng Kông (Trung Quốc) với tỉ số 2-3. Trong trận còn lại, họ cũng thua Australia với tỉ số 1-3.

Đối đầu với Ấn Độ lúc này là thử thách dễ chịu với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sử dụng đội hình 2 như lượt trận mở màn để giữ sức cho các trụ cột.

Ban huấn luyện phần nào tìm được bộ khung ưng ý với chủ công Nguyễn Uyên, Như Quỳnh, đối chuyền Kiều Trinh, chuyền hai Kim Thoa, phụ công Bích Thủy và libero Khánh Đang. Trong một số thời điểm, ông Kiệt có thể đưa Thanh Thúy, Bích Tuyền, Lâm Oanh hay Nguyễn Trinh vào sân để duy trì cảm giác thi đấu.

Tuyển Việt Nam đang triển khai lối chơi tấn công khá tốt, có thể ghi điểm từ nhiều vị trí, thậm chí là các tình huống bỏ nhỏ và điểm ace. Tuy nhiên, khâu đỡ bước một vẫn là bài toán mà các cầu thủ cần giải quyết và hoàn thiện hơn.

Sau trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc), huấn luyện viên đã chia sẻ thẳng thắn: “Ngoài Khánh Đang vẫn đảm bảo vị trí libero và sự tự tin thì Ly Ly chỉ mới chơi tròn vai. Ngoài ra, các chủ công chỉ đạt khoảng 60% trong việc đỡ bước một. Vì thế, các em phải cố gắng, tự tin hơn trong các trận đấu.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có rất nhiều hỏa lực, nhưng còn bước một và phòng thủ là điều khá lo ngại, bao nhiêu năm vẫn luôn vấp phải điều này. Do vậy, giải đấu này cũng như một số giải đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ có những thử nghiệm từ các gương mặt trẻ để tìm ra các vị trí phù hợp”.

Phía bên kia, tuyển bóng chuyền nữ Ấn Độ không có nhiều cơ hội để tạo nên bất ngờ trước Việt Nam. Các cầu thủ của họ có chiều cao tốt nhưng thể lực và chuyên môn hạn chế. Đặc biệt, việc thường xuyên gặp vấn đề tâm lý khiến Ấn Độ không thể làm chủ cuộc chơi dẫn đến thua ngược đối thủ đáng tiếc.