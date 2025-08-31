SBH diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025

(VTC News) -

Buổi diễn tập có sự tham dự và chứng kiến của các sở, ban, ngành địa phương: Ông Trần Quốc Toàn – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; ông Đoàn Quang Hưng – Phó Chi Cục Thủy lợi và PCTT thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đại diện các phòng chuyên môn của Sở Công Thương và đại diện Ban chỉ huy PCTT&TKCN tại các xã hạ du: Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, cùng với các cơ quan Báo, Đài địa phương.

Ông Châu Đình Quốc, Phó TGĐ SBH, phổ biến các tình huống diễn tập PCTT&TKCN năm 2025.

Về phía SBH, có ông Nguyễn Đức Phú – Tổng Giám đốc - Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN, ông Châu Đình Quốc - Phó Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN, các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích và các đơn vị có liên quan trong Công ty.

Hoạt động diễn tập PCTT&TKCN là hoạt động thường niên được SBH tổ chức trước mùa mưa bão hàng năm.

SBH thực hành diễn tập năm nay tập trung vào hai tình huống giả định: (i) Tình huống thứ nhất: Khi vận hành điều tiết nước, cửa van số 2 tại Đập tràn gặp sự cố kỹ thuật, không thực hiện được thao tác mở van; (ii) Tình huống thứ hai: Trong bối cảnh bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp, hệ thống thông tin liên lạc giữa Đập tràn và Trung tâm điều hành bị gián đoạn hoàn toàn.

Các tình huống giả định được lực lượng tham gia diễn tập triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đúng kế hoạch theo kịch bản đã lập; Lực lượng tại chỗ của SBH đã thể hiện khả năng xử lý tình huống nhanh, phối hợp nhịp nhàng, làm chủ trang thiết bị và phương án ứng phó.

Thao tác kiểm tra tìm lỗi van điện thủy lực điều khiển mở cấp dầu nâng cửa van cung.

Lãnh đạo Công ty, Ban chỉ huy PCTT&TKCN và các đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả diễn tập. Thông qua buổi diễn tập, Ban chỉ huy PCTT&TKCN rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống cũng như tiến độ xử lý sự cố và sự phối hợp của SBH với địa phương trong công tác PCTT&TKCN, đặc biệt trong công tác dự phòng kỹ thuật, bảo đảm thông tin liên lạc và chủ động xử lý sự cố.

Dịp này, Công ty cũng thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung PCTT&TKCN cho Nhân dân vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, qua đó góp phần nâng cao ý thức cho bà con Nhân dân vùng hạ du trong công tác PCTT&TKCN, tránh tâm lý chủ quan, luôn chủ động ứng phó với các tình huống trong mùa mưa lũ một cách hiệu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản do mưa, bão.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Trần Quốc Toàn – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ: Với trách nhiệm của ngành Công thương, là một trong những ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực điện năng cũng như việc vận hành liên hồ chứa, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đặc biệt Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời hướng dẫn các Nhà máy thủy điện trên địa bàn, trong đó có Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thực hiện diễn tập trong công tác phòng chống bão lũ, nhằm nâng cao việc chủ động xử lý trong các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2025, cũng như kịp thời tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể bà con để cùng đồng hành phối hợp với các đơn vị chức năng chủ động trong việc phòng chống thiên tai.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành phối hợp thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN để đảm bảo công tác vận hành liên hồ chứa, cũng như việc điều tiết xả nước nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân cũng như sự phát triển kinh tế tại vùng hạ lưu. Hoạt động diễn tập PCTT&TKCN trước mùa mưa bão là rất cần thiết với mục đích nâng cao sự phối hợp của chính quyền địa phương với Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ và bà con Nhân dân trong vùng.

Ông Trần Quốc Toàn – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - chứng kiến hoạt động diễn tập tại cửa van cung Đập tràn.

Ông Châu Đình Quốc, Phó Tổng giám đốc SBH, cho biết: Công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được Công ty quan tâm thực hiện hàng năm trước mùa mưa bão. Diễn tập PCTT&TKCN là “bài kiểm tra thực chiến” giúp SBH tăng cường tính sẵn sàng, nâng cao kỹ năng ứng phó trước các tình huống trong điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay.

Qua hoạt động diễn tập, mỗi cán bộ, người lao động SBH đều hiểu rõ rằng sự chủ động và tinh thần trách nhiệm sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng là yếu tố quyết định trong phòng chống thiên tai.

Cùng với hoạt động diễn tập PCTT&TKCN, SBH cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các hệ thống thiết bị điện, cơ khí thủy công, các hạng mục công trình Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ và thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác PCTT&TKCN, nhằm đảm bảo vận hành công trình an toàn, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và góp phần hạn chế lũ cho vùng hạ du sông Ba trong mùa mưa, bão năm 2025.