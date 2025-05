Xe tải va chạm xe máy, 2 nam sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh thương vong

(VTC News) -

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 6/5 trên tuyến đường liên thôn thuộc xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khiến một nam sinh lớp 12 chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải trên tuyến đường liên thôn ở Hà Tĩnh khiến 2 nam sinh lớp 12 thương vong.

Theo đó, khoảng 10h45', anh L.T (sinh năm 1983, trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) lái xe tải mang biển kiểm soát 38C – 157.xx di chuyển trên tuyến đường liên thôn thì va chạm với xe gắn máy chở hai nam sinh.

Hai nạn nhân được xác định là em N.P.L. và em P.Q.K. (cùng sinh năm 2007 và là học sinh lớp 12, Trường THPT Can Lộc).

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, em N.P.L. chết tại chỗ, em P.Q.K. bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày, tại khu vực giao nhau giữa đường Lê Lợi - Bà Huyện Thanh Quan (quận Thuận Hoá, TP Huế) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô và xe máy khiến ít nhất một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai ô tô và một xe máy ở quận Thuận Hóa (TP Huế).

Ghi nhận tại hiện trường, một ô tô màu đỏ mang BKS 75A-362.xx bị biến dạng phần đuôi đang dừng giữa đường Lê Lợi. Cách đó vài mét, một chiếc xe máy màu đỏ BKS 75-E1xxx.xx nằm bên lề đường cùng chiếc nón bảo hiểm.

Cách đó vài chục mét, một xe ô tô hiệu Mazda màu xám BKS 75A -141.xx trong tư thế lao lên vỉa hè, phần đầu và kính xe hư hỏng nặng.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vụ va chạm xảy ra vào gần 8h sáng 6/5. Thời điểm này, họ nghe một tiếng động lớn, sau đó thấy hai ô tô và xe máy gặp nạn, nhiều người nhanh chóng hô hoán đưa người đi cấp cứu.