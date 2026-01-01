49 vụ tai nạn trong ngày đầu năm mới, 59 người thương vong

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người thiệt mạng và 41 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; không ghi nhận tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy trong ngày này.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 24 vụ (giảm 32,88%), giảm 23 người chết (giảm 56,10%) và giảm 2 người bị thương (giảm 4,65%).

Cùng với công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong ngày đầu năm mới, hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị phát hiện và xử lý. Lực lượng chức năng tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô, 155 phương tiện khác; tước 344 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm 1.742 trường hợp.

Lực lượng CSGT điều tiết, đảm bảo giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Trong số vi phạm có 2.056 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp vi phạm về ma túy, 2.020 trường hợp vi phạm về tốc độ, 93 trường hợp chở quá tải trọng, 37 trường hợp quá khổ, 48 trường hợp chở quá số người quy định, 87 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe…

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kiểm soát 7.541 phương tiện, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm. Lực lượng CSGT đã trừ điểm, tước giấy phép lái xe 358 trường hợp; tạm giữ 257 phương tiện. Trong số này, có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp vi phạm ma túy, 419 trường hợp vi phạm tốc độ…

Lực lượng Cục CSGT trên các tuyến cao tốc cũng lập biên bản 110 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 1 trường hợp, 39 trường hợp bị trừ điểm, 5 trường hợp bị tước phù hiệu.

Tuyến đường thủy, lực lượng CSGT xử lý 162 trường hợp vi phạm; đường sắt xử lý 16 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, qua hệ thống giám sát của các địa phương và qua thiết bị nghiệp vụ, lực lượng CSGT cũng ghi nhận 8.927 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, CSGT đã lập biên bản "nóng" 1.869 trường hợp, 759 trường hợp đủ điều kiện để xử phạt.

CSGT đã gửi thông báo phạt nguội tới 1.519 trường hợp.