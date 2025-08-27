Lều bạt dã chiến biến vỉa hè Hà Nội thành ‘khán đài’ đặc biệt xem diễu binh

Không chỉ những khán giả từ xa, nhiều gia đình Hà Nội cũng tìm đến nhà bạt như một “điểm trú” an toàn. Chị Nguyễn Bích Lan (26 tuổi, trú ở Thường Tín) có mặt cùng hai con nhỏ từ lúc 4h sáng. Sau cơn mưa dồn dập, chị vội đưa các con vào trong lều để tránh lạnh. “Tôi muốn các con được tận mắt thấy không khí diễu binh. May mắn là có nhà bạt, chứ nếu đứng ngoài mưa chắc chắn các cháu sẽ bị ốm. Đây đúng là một ‘khán đài’ quý giá với những gia đình có trẻ nhỏ như chúng tôi”, chị Lan nói.