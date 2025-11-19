Xe máy tông nhau lúc rạng sáng ở Đồng Tháp, 2 người tử vong

(VTC News) -

Rạng sáng 19/11, trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua khu phố 10, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo người dân sống gần hiện trường, khoảng 2h40, họ nghe tiếng va đập lớn kèm âm thanh cày trên mặt đường. Khi chạy ra xem, người dân phát hiện hai nạn nhân nằm bất động trên vỉa hè, cạnh trụ điện trước cửa một hộ dân.

Hai xe máy được cho là liên quan nằm dưới lòng đường. Kiểm tra nhanh, người dân xác định cả hai đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Đạo Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận, hai xe máy được cho là liên quan vụ tai nạn đã không còn tại vị trí ban đầu, chỉ còn dấu vết cày xước kéo dài trên mặt đường.

