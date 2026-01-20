Xe máy chở ba không chấp hành hiệu lệnh, tông trọng thương CSGT

(VTC News) -

UBND xã Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phương vừa xảy ra vụ việc khiến cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bị thương nặng.

Lúc 15h12 ngày 20/1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị gồm 5 cán bộ, do Đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Đến Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe máy BKS 38AA-293.93, chở 3 người, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Nhận tín hiệu dừng, phương tiện xe máy không chấp hành mà tông trực diện làm Thượng úy Phan Lâm Phương bị hất văng xuống lề đường bên trái. Thượng úy Phương bị gãy xương đùi trái và xương chậu, được sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê (Hà Tĩnh) trước khi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị.

Riêng 3 người đi trên xe máy bị xây xát nhẹ, chiếc xe bị đổ sang lề đường, hư hỏng.

Xe máy chở 3 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tông thẳng CSGT đang làm nhiệm vụ. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Vụ việc hiện được báo cáo cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/12/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 33, khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, Tổ C7 – 911 phát hiện một số thanh thiếu niên lái mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Khi có hiệu lệnh dừng xe, Phan Sỹ Thông (18 tuổi, trú phường An Thắng) không chấp hành, lái xe máy tông thẳng vào tổ công tác khiến anh Nguyễn Văn Tuấn cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng bị đa chấn thương, gãy chân. Phan Sỹ Thông bị khống chế, bắt giữ, phương tiện vi phạm bị tạm giữ.