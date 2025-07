Xe máy cháy rụi sau va chạm ô tô khách, 2 người tử vong tại chỗ

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 giữa xe máy và xe khách khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Khoảng 4h40 ngày 6/7, ô tô khách logo nhà xe Văn Vinh, biển số 76F-001.58 do ông L.H.Q (trú tại phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến ngã tư Thanh Liêm (phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), ô tô va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) chạy theo hướng Đông - Tây. Xe máy do ông V.V.H (SN 1964, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cầm lái chở anh H.T.P (SN 1987, trú tại Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Vụ tai nạn khiến xe máy văng ra xa, cháy rụi hoàn toàn, ông H. và anh P. tử vong tại chỗ. Xe khách bị hư hỏng phần đầu bên phải, may mắn các hành khách đều an toàn.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Đông và Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.